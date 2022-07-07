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  • إنجاز تاريخي: التونسية أنس جابر تصل لنهائي ويمبلدون لكرة المضرب كأول عربية في التاريخ

إنجاز تاريخي: التونسية أنس جابر تصل لنهائي ويمبلدون لكرة المضرب كأول عربية في التاريخ

i24news

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التونسية أنس جابر تقفز وهي تلعب ضد الألمانية تاتيانا ماريا خلال مباراة التنس في نصف نهائي فردي سيدات في اليوم الحادي عشر من بطولة ويمبلدون 2022 في نادي عموم إنجلترا للتنس في ويمبلدون ، جنوب غرب لندن ، في 7 يوليو 2022.
Glyn KIRK / AFPالتونسية أنس جابر تقفز وهي تلعب ضد الألمانية تاتيانا ماريا خلال مباراة التنس في نصف نهائي فردي سيدات في اليوم الحادي عشر من بطولة ويمبلدون 2022 في نادي عموم إنجلترا للتنس في ويمبلدون ، جنوب غرب لندن ، في 7 يوليو 2022.

وتتهيّأ أنس جابر التي فازت على الكازاخستانية ألينا ريباكينا والرومانية سيمونا هاليب، لخوض المباراة النهائية

تأهلت التونسية أنس جابر لنهائي بطولة ويمبلدون للتنس، بعد فوزها على الألمانية تاتيانا ماريا، في المباراة التي جمعت بينهما بنصف النهائي، عصر اليوم الخميس، بنتيجة (6-2) و(3-6) و(6-1). وتصبح بذلك أنس أول عربية تتواجد بنهائي بطولة ويمبلدون للتنس بالتاريخ، على ما أفاد المصري اليوم.

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وتتهيّأ أنس جابر التي فازت على الكازاخستانية ألينا ريباكينا والرومانية سيمونا هاليب، لخوض المباراة النهائية المقررة مساء يوم السبت. 

وبلغت التونسية المصنّفة ثانية عالميًا أُنس جابر نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بفوزها على التشيكية ماري بوزكوفا، وحققت أنس فوزًا كبيرًا بنتيجة (3-6)، (6-1) و(6-1).

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