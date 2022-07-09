اللاعبة التونسية أنس جابر تخسر بطولة ويمبلدون للتنس 2022 على حساب إيلينا ريباكينا

تعد أنس جابر أول عربية وأفريقية تتواجد بأحد نهائيات ألقاب الـ«جراند سلام» على مر التاريخ

خسرت اللاعبة التونسية أنس جابر، لقب بطولة ويمبلدون للتنس 2022، أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، في المباراة التي جمعت بين اللاعبتين عصر اليوم السبت.

وفازت أنس بالمجموعة الأولى بنتيجة (6-3)، وخسرت الثانية بنتيجة (6-2)، بينما فازت الكازاخستانية إيلينا بالمجموعة الحاسمة بنتيجة (6-2)، حسب موقع العربية.

وتعد أنس جابر أول عربية وأفريقية تتواجد بأحد نهائيات ألقاب الـ«جراند سلام» على مر التاريخ.

وكانت أنس جابر قد وصلت لنصف نهائي البطولة، بعد فوزها على التشيكية ماري بوزكوفا، وحققت أنس فوزًا كبيرًا بنتيجة (3-6)، (6-1) و(6-1)، قبل أن تتخطى عقبة الألمانية تاتيانا ماريا، في المباراة التي جمعت بينهما بنصف النهائي، عصر الخميس الماضي، بنتيجة (6-2) و(3-6) و(6-1).

وهذا اللقب الأول الكبير لريباكينا (23 عاماً ومصنفة 23 عالمياً)، المولودة في روسيا والتي اختارت حمل ألوان كازاخستان عام 2018 بدلا من روسيا، التي فُرض حظر على لاعبيها بالمشاركة في النسخة الحالية، بسبب الحرب مع أوكرانيا.