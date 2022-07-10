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رحيم ستيرلينغ على أعتاب الانتقال لتشيلسي من مانشستر سيتي

i24news

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المهاجم رحيم سترلينغ خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، في 22 كانون الأول/ديسمبر 2018.
Olly Scarf (AFP/Archive)المهاجم رحيم سترلينغ خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، في 22 كانون الأول/ديسمبر 2018.

تشيلسي يقترب من ضم ستيرلينغ مقابل 50 مليون جنيه إسترليني

كشفت تقارير إعلامية أن تشيلسي حسم صفقة انتقال الدولي الإنكليزي رحيم ستيرلينغ، في انتظار الإعلان الرسمي من النادي اللندني مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

وسينضم ستيرلينغ لمدة خمسة مواسم، مع إمكانية تمديد التعاقد لموسم إضافي. وسيكون أول المنضمين لتشيلسي، منذ استحواذ تود بولي، وكليرليك كابيتال، على النادي.

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وشارك ستيرلينج 27 عاماً في 47 مباراة مع السيتي في الموسم الماضي، وأحرز 17 هدفاً، وصنع 9 أهداف في جميع المسابقات. وانتقل مهاجم إنجلترا إلى السيتي قادماً من ليفربول في يوليو (تموز) 2015، وأحرز 131 هدفاً في 337 مع الفريق.

ونال لقب الدوري مع السيتي في 4 مناسبات، بالإضافة إلى لقب كأس الرابطة 4 مرات أيضاً، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة. لكنه خرج من حسابات المدرب بيب غوارديولا لفترات طويلة من الموسم الماضي، إذ فضل المدرب الإسباني الاعتماد على فيل فودن، وجاك غريليش.

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