ديمبيلي سيوقع على عقد جديد مع برشلونة

يقدم النادي الكاتالوني عرضاً للمهاجم صاحب الـ25 عاماً، يمتد لمدة عامين

سيحسم أخيراً مستقبل المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي ينتظر أن يوقع على عقد جديد مع نادي برشلونة، الذي لعب لصفوفه طوال المواسم الخمسة الأخيرة.

يقدم النادي الكاتالوني عرضاً للمهاجم صاحب الـ25 عاماً، يمتد لمدة عامين، حتى صيف 2024، مع خفض راتبه بواقع 40% مقارنة براتبه السابق.

وتعود أسباب استمرار ديمبيلي في صفوف البرسا بشأن أساسي، إلى تصميم اللاعب على التوقيع مع برشلونة، وكذلك إصرار المدرب تشافي هرنانديز على الرهان عليه.

وحال تأكيد الصفقة رسمياً، فلن تكون تجديداً للعقد ولكن كصفقة جديدة، حيث أن عقده الماضي انتهى في 30 يونيو (حزيران) ليصبح لاعباً حراً.

وكان ديمبيلي انضم للبرسا في صيف 2017، مقابل 105 ملايين يورو لبروسيا دورتموند، إضافة لـ40 أخرى كمتغيرات.