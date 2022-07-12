اللاعبان الجزائريان رابح ماجر ولخضر بلومي يرفضان حضور حفل "الكاف" بحجة تنظيمه في الرباط

سيقام حفل الأفضل لهذا العام في المغرب يوم 21 تموز على هامش بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات

كشفت صحيفة "النهار" الجزائرية الثلاثاء، أن الثنائي رابح ماجر ولخضر بلومي، لاعبي منتخب الجزائر السابقين رفضا التواجد في حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" المُقرر يوم 21 من الشهر الجاري، بسبب إقامته في العاصمة المغربية الرباط، على ما أفاد موقع هسبرس.

ومن المقرر أن يقام حفل الأفضل لهذا العام في المغرب يوم 21 تموز/يوليو على هامش بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات "المغرب 2022 " والتي تستمر حتى 23 من الشهر الجاري.

وسيتم تحديد الفائزين من خلال أصوات قادة ومدربي الاتحادات الأعضاء ومجموعة الدراسة الفنية التابعة للكاف والصحفيين المختارين وأساطير كرة القدم الإفريقية، علما أن الفترة المأخوذة في الاعتبار هي من أيلول/سبتمبر 2021 إلى حزيران/يونيو 2022.

واستضافت مصر سنة 2019 آخر نسخة من المسابقة حيث وقع الاختيار على المهاجم السنغالي ساديو ماني كأفضل لاعب في القارة، قبل أن تختفي المسابقة في السنتين المتتاليتين بسبب تفشي جائحة "كورونا".