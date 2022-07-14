سيواجه المنتخب النسوي المغربي، في دور النصف ، الفائز في مباراة الكاميرون ونيجيريا التي ستجري مساء غد الخميس

تأهل المنتخب النسوي المغربي لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات ( المغرب 2022 )،وينتزع بذلك تذكرة العبور، للمرة الأولى، إلى نهائيات مونديال 2023 ، المقرر تنظيمها بشكل مشترك بين أستراليا ونيوزيلندا خلال السنة المقبلة.

جاء ذلك عقب فوزه على نظيره البوتسواني بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط ، برسم ربع نهائي المسابقة.وسيواجه المنتخب الوطني المغربي، في دور النصف ، الفائز في مباراة الكاميرون ونيجيريا التي ستجري مساء غد الخميس.

من جانبه، تأهل المنتخب الزامبي إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات ( المغرب 2022 )، عقب فوزه على نظيره السنغالي بالضربات الترجيحية (4-2)، وانتزاعه تذكرة العبور الى نهائيات مونديال 2023 .

وكان منتخب “لبؤات الأطلس” قد تأهل إلى دور ربع نهائي، بعد تحقيقه ثلاث انتصارات متتالية، حيث بدأت اللبؤات نتائجهن الايجابية أمام المنتخب البوركينابي بهدف نظيف، و فزن على أوغندا بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يختتمن دور المجموعات بانتصار على السنيغال بهدف نظيف ليتصدرن عن جدارة و استحقاق المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط محققات العلامة الكاملة.