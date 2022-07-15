رافينيا رابع صفقة رسمية لبرشلونة في الميركاتو الصيفي 2022

كان رافينها يترقب الانتقال إلى كامب نو هذا الصيف، ويبدو الآن أن برشلونة قد اكمل التوقيع مع الدولي البرازيلي

أعلن برشلونة توصله لاتفاق رسمي مع ليدز يونايتد لشراء الجناح الدولي البرازيلي رافينيا في رابع صفقات النادي الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي 2022. بحسب موقع بي ان سبورت المختص.

وارتبط اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، والذي تم استبعاده من جولة الفريق الأبيض في أستراليا، ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى تشيلسي، الذي يُزعم أنه تم قبول عرضه البالغ قيمته 55 مليون جنيه إسترليني في نهاية الشهر الماضي.

ومع ذلك، كان رافينها يترقب الانتقال إلى كامب نو هذا الصيف، ويبدو الآن أن برشلونة قد اكمل التوقيع مع الدولي البرازيلي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بجانب اقترابه من تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي لغاية 2024.

كان رافينها لاعبًا لا يقدر بثمن في الفريق وساعد ليدز على تجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز في 2021-22، وسجل في الموسمين الذين قضاهما مع الفريق الانجليزي، ما مجموعه 17 هدفًا وصنع 12 تمريرة حاسمة في 67 مباراة عبر جميع المسابقات.