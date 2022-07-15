المنتخب المغربي لكرة اليد يتأهل إلى بطولة العالم 2023 بعد بلوغه دور نصف نهائي بطولة إفريقيا

عقب الانتصار، ظهر اليوم الجمعة، في صالة مدينة "6أكتوبر" في القاهرة، أمام منتخب غينيا، بنتيجة 28 مقابل 24.

ضمن المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد التأهل إلى بطولة العالم 2023، بعد بلوغه دور نصف نهائي بطولة إفريقيا، عقب الانتصار، ظهر اليوم الجمعة، في صالة مدينة "6أكتوبر" في القاهرة، أمام منتخب غينيا، بنتيجة 28 مقابل 24.

وسيلاقي المنتخب المغربي في دور نصف النهائي، غدا السبت، الفائز من مواجهة منتخبي أنغولا والرأس الأخضر، من أجل حجز مقعد في المباراة النهائية.

تجدر الإشارة إلى أن القارة الإفريقية ستكون ممثلة بخمس منتخبات، خلال بطولة العالم المقبلة، التي تحتضنها، دولتا السويد وبولندا، مناصفة، في الفترة ما بين 12 و29 يناير/كانون الثاني من العام القادم.