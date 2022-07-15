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المنتخب المغربي لكرة اليد يتأهل إلى بطولة العالم 2023 بعد بلوغه دور نصف نهائي بطولة إفريقيا

i24NEWS

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أعضاء من المنتخب النسوي المغربلي كرة السلة يقفون لالتقاط صورة جماعية بعلمهم خلال مباراة ودية لكرة السلة للسيدات بين المغرب وإسرائيل في مدينة سلا شمال العاصمة الرباط في 15 يونيو 2022.
AFPأعضاء من المنتخب النسوي المغربلي كرة السلة يقفون لالتقاط صورة جماعية بعلمهم خلال مباراة ودية لكرة السلة للسيدات بين المغرب وإسرائيل في مدينة سلا شمال العاصمة الرباط في 15 يونيو 2022.

عقب الانتصار، ظهر اليوم الجمعة، في صالة مدينة "6أكتوبر" في القاهرة، أمام منتخب غينيا، بنتيجة 28 مقابل 24.

ضمن المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد التأهل إلى بطولة العالم 2023، بعد بلوغه دور نصف نهائي بطولة إفريقيا، عقب الانتصار، ظهر اليوم الجمعة، في صالة مدينة "6أكتوبر" في القاهرة، أمام منتخب غينيا، بنتيجة 28 مقابل 24.

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وسيلاقي المنتخب المغربي في دور نصف النهائي، غدا السبت، الفائز من مواجهة منتخبي أنغولا والرأس الأخضر، من أجل حجز مقعد في المباراة النهائية.

تجدر الإشارة إلى أن القارة الإفريقية ستكون ممثلة بخمس منتخبات، خلال بطولة العالم المقبلة، التي تحتضنها، دولتا السويد وبولندا، مناصفة، في الفترة ما بين 12 و29 يناير/كانون الثاني من العام القادم.

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