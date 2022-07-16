اللاعب البالغ من العمر 33 عاما سيسافر إلى برشلونة في الساعات القليلة المقبلة، وسيوقع عقدا ينتهي عام 2025

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن صفقة انتقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة تمت بنجاح، مشيرة إلى أن الإعلان الرسمي سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة.

بحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن بايرن ميونيخ وبرشلونة وليفاندوفسكي توصلوا إلى الاتفاق النهائي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأوضحت أن إدارة النادي البافاري وافقت على العرض الذي كانت دائما تطالب به، والذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو، شاملة الحوافز. وأضافت أن "البارسا" سيدفع للنجم البولندي 45 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين أخرى كحوافز إضافية.

من جانبها، قالت صحيفة "آس" الإسبانية إن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما سيسافر إلى برشلونة في الساعات القليلة المقبلة، وسيوقع عقدا ينتهي عام 2025 مع خيار التجديد لموسم آخر.