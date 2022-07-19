كأس أمم أفريقيا للسيدات2022: المنتخب النسوي المغربي يهزم نيجيريا ويتأهل إلى النهائي

ستواجه "لبؤات الأطلس" منتخب جنوب إفريقيا، مساء السبت القادم، في المباراة النهائية، في إنجاز تاريخي لكرة القدم

تأهل المنتخب النسوي المغربي لكرة القدم، أمس الاثنين، إلى مباراة نهائي بطولة كأس إفريقيا 2022، بعد تجاوز منتخب نيجيريا بركلات الترجيح (5-4) بعدما أنهى التعادل السلبي نتيجة الجولة الأولى من المواجهةعلى أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وستواجه "لبؤات الأطلس" منتخب جنوب إفريقيا، مساء السبت القادم، في المباراة النهائية، في إنجاز تاريخي لكرة القدم المغربية.

وتميزت مجمل أطوارها باقتصار اللعب في وسط الملعب، مع تبادل بعض المناورات الهجومية من الجانبين، دون أن تأتي بأي جديد على مستوى النتيجة.

وفي الأشواط الإضافية، واصل المنتخب المغربي الضغط على معترك المنتخب النيجيري، من خلال خلق عدة مناورات هجومية دون استثمارها بالشكل المطلوب، ليحتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في الأخير للمنتخب المغربي.