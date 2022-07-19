العداء المغربي سفيان البقالي يفوز بذهبية سباق 3000 موانع في بطولة العالم لألعاب القوى

بعدما أنهى السباق في 8.25.13 دقيقة متقدما على الإثيوبي جيرما 8.26.01 والكيني كيبروتو 8.27.92.

توج العداء المغربي سفيان البقالي، صباح اليوم الثلاثاء، بذهبية سباق 3 آلاف متر موانع، ضمن النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأمريكية.، بعدما أنهى السباق في 8.25.13 دقيقة متقدما على الإثيوبي جيرما 8.26.01 والكيني كيبروتو 8.27.92.

وكان السباق بطيئا ما جعل البقالي يتريث إلى الدورة الاخيرة موظفا بشكل جيد سرعته النهائية التي منحته اللقب العالمي.

وأكد البقالي إنجازه الصيف المنصرم عندما فاز باللقب الأولمبي في سباق 3000 متر حواجز وأصبح أول عداء غير كيني يفوز باللقب منذ عام 1980، كما حقق اليوم طموحه في الذهب بعد أن حقق الميدالية الفضية في عام 2017 في لندن ورضي بالبرونز في الدوحة 2019.