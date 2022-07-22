برشلونة ينجح بتفعيل الرافعة الاقتصادية الثانية ويبيع 15% من حقوق بث مبارياته

برشلونة يفعل الرافعة الاقتصادية الثانية

أعلن نادي برشلونة إتمام المرحلة الثانية من خطة "الرافعة الاقتصادية" للخروج بالنادي من وضعه الحالي.ونشر النادي الكتالوني بيانا أوضح فيه أنه باع 15% إضافية من حقوق البث التلفزيوني بعدما كان قد توصل إلى اتفاق سابق بنسبة 10%. بحسب ما نشر موقع في الجول المختص في الشأن الرياضي.

وأشار إلى أنه تمكن من تفعيل الرافعتين وبيع 25% من النقل التلفزيوني إلى شركة "Sixth Street" لمدة 25 عاما. وقال لابورتا بخصوص ذلك: "نواصل المضي قدمًا في استراتيجيتنا ويسعدنا أن نكمل هذه الاتفاقية الإضافية مع "Sixth Street" وهو ما يضيف لنا الكثير من الربح ورأس المال، نتطلع إلى شراكة طويلة الأمد".

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية تقريرا بالأمس أوضحت فيه المبالغ التي جناها برشلونة من تفعيل الرافعة الاقتصادية. وأوضحت في تقريرها أنّ برشلونة تحصل على 207.5 مليون يورو في البداية بشأن بيع 10% من حقوق البث. فيما أتم بيع الـ 15% الإضافية مقابل 400 مليون يورو.