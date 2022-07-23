نيمار يؤكد رغبته في البقاء بباريس سان جرمان الفرنسي

نيمار يحسم موقفه الأخير بشأن الرحيل عن باريس سان جيرمان

صرح البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي،السبت في طوكيو، إنه يريد البقاء فيباريس هذا الموسم على الرغم من التكهنات المستمرة بشأن مستقبله. وقال نيمار بعد فوز فريقه على أوراوا ريدز 3-صفر في جولته اليابانية الصيفية، "أريد دائم ا البقاء في النادي. لكن لا أعرف ما هي خططهم بالنسبة لي".

فاز النجم البرازيلي بأربعة ألقاب في الدوري الفرنسي، خلال فترة وجوده في العاصمة الفرنسية، لكن النادي لا يزال ينتظر رفع دوري أبطال أوروبا، وتعرض لصيحات الاستهجان الموسم الماضي بسبب بعض العروض المخيبة.

يُعتقد أيضًا أن باريس سان جيرمان، أصبح محبطًا بشكل متزايد من سلوك نيمار خارج الملعب، وقد ارتبط بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف.

وكان تشيلسي ومانشستر سيتي، من بين الأندية التي تنسب إليها مصلحة في ضم نيمار، لكنه أعرب عن رغبته في الاستمرار في تمثيل فريق العاصمة الفرنسية.