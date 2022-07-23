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مستثمر اماراتي ينوي شراء نادي هبوعيل تل ابيب لكرة القدم

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الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ يقدم واحب العزاء بوفاة رئيس الإمارات وحاكم أبو ظبي الشيخ خليفة بن زايد، ورافقه الى هناك وزير التعاون الاقليمي عيساوي فريج ووزير الاتصالات يوعاز هندل 15/5/2022
Spokesman of the Israeli President's Houseالرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ يقدم واحب العزاء بوفاة رئيس الإمارات وحاكم أبو ظبي الشيخ خليفة بن زايد، ورافقه الى هناك وزير التعاون الاقليمي عيساوي فريج ووزير الاتصالات يوعاز هندل 15/5/2022

عيساوي فريج: مستثمرًا من الإمارات سيشتري النادي الأحمر

يعمل وزيرة التعاون الإقليمي، عيساوي فريج، مع عضو الكنيست ياريف ليفين (الليكود) لإحضار مشترٍ إماراتي لفريق هبوعيل تل أبيب لكرة القدم. وقال فريج، الذي أصبح أحد أكبر الشخصيات الهامة في السياسة الإسرائيلية قبل الانتخابات المقبلة، مساء اليوم السبت، أن مستثمرًا من الإمارات سيشتري النادي الأحمر.وذلك بحسب موقع قناة "وان" الرياضية.

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في غضون ذلك، أضاف فريج للقناة الرياضية، ان "هناك اهتمام جاد من مشترٍ من الإمارات، في الواقع تم إتمام جميع التفاصيل الفنية والمالية فيما يتعلق بشراء الفريق، حيث لا تزال هناك مشكلة دولية تحتاج إلى حل".

وأضاف فريج: "نحن نضغط بشدة لإجراء عملية الشراء، فلن يحدث هذا للموسم المقبل ولكن بعد عامين سيكون هبوعيل تل أبيب أول فريق يمتلك من قبل مالك من الإمارات. والمشتري مقرب من الحكومة الإماراتية ويؤيد هذه الخطوة، وأعتقد أنه سيتم إتمامها خلال العام. "كما زعم فريج أن" عضو الكنيست لفين من حزب الليكود يهتم أيضًا بإتمام الصفقة ".

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