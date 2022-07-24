الرئيس التونسي يكرّم أنس جابر ويقلدها الصنف الأول من وسام الاستحقاق

سعيد: "مبروك هذا الانتصار تلو الانتصار وأنت صورة للشباب التونسي وللمرأة التونسية التي ترفع التحديات كلها"

كرم الرئيس التونسي قيس سعيد، نجمة كرة المضرب التونسية التي حققت فوزًا غير مسبوق على مستوى اللعبة كأول امرأة عربية تصل نهائي ويمبلدون ولكن خانها الحظ لتخسر البطولة لصالح الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في ويمبلدون للتنس 2022.

وكانت أنس جابر قد وصلت لنصف نهائي البطولة، بعد فوزها على التشيكية ماري بوزكوفا، وحققت أنس فوزًا كبيرًا بنتيجة (3-6)، (6-1) و(6-1)، قبل أن تتخطى عقبة الألمانية تاتيانا ماريا، في المباراة التي جمعت بينهما بنصف النهائي، عصر الخميس الماضي، بنتيجة (6-2) و(3-6) و(6-1).

وقلّد الرئيس سعيّد النجمة أنس الصنف الأول من وسام الاستحقاق خلال استقبال رسمي لها في القصر الرئاسي وقال مهنئًا إياها:

"مبروك هذا الانتصار تلو الانتصار وأنت صورة للشباب التونسي وللمرأة التونسية التي ترفع التحديات كلها.

من جانبها قالت أنس جابر، نجمة كرة المضرب التونسية: "نريد أن نعطي أملاً للشباب الذي يتطلع إلينا وإن شاء الله نكمل على هذا المنوال، ونحن فخورون لكوننا تونسيين وسنواصل في تحقيق النجاحات".

جابر الملقبة في تونس بـ"وزيرة السعادة" أصبحت أولى العرب الذين يبلغون نهائي بطولة كبرى في كرة المضرب وأول افريقية في حقبة الاحتراف.