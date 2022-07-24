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إسرائيل:الإماراتيون سيمولون إقامة ملعب لكرة القدم بمدينة كفر قاسم يتسع لـ8000 شخص

i24NEWS

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منظر لمدينة كفر قاسم العربية بالقرب من تل أبيب. 02 يوليو 2013
Moshe Shai/FLASH90منظر لمدينة كفر قاسم العربية بالقرب من تل أبيب. 02 يوليو 2013

وزير التعاون الاقليمي عيساوي فريج يعلن عن اقامة الملعب الذي ستموله الامارات بصورة كاملة

شركة حكومية إماراتية اتفقت مع وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج على إقامة ملعب جديد لكرة القدم في مدينة كفر قاسم وسط إسرائيل والذي سيطلق عليه اسم "خليفة" وسيتم إنشاؤه بتمويل إماراتي كامل  

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وبحسب النشر في موقع "واينت" حصل فريج على الضوء الأخضر لإقامة الملعب من المسؤولين الإماراتيين، الأمر الذي قاد إلى تجهيز خطط من المتوقع أن تخرج حيز التنفيذ خلال الأشهر القادمة، وسيتسع مدرج الملعب لـ8000 شخص. 

وعلى صعيد متصل ، كشف وزير التعاون الاقليمي فريج مساء امس أنه تواسط لابرام صفقة لشراء فريق هبوعيل تل أبيب من أصحاب الأندية، والتي لم تخرج حيز التنفيذ لأسباب سياسية، وهناك محاولة للسعي لأنهائها قبل نهاية الموسم الحالي، وقال فريج إن :"الموضوع الاقتصادي لا يشكل مشكلة أمام رجل الأعمال الإماراتي، هبوعيل تل أبيب ليس بالكثير من المال، نحتاج هنا إلى استثمار كبير، لكن يوجد هنا مشكلة سياسية يجب أن نعرف كيف نحلها". 

وأضاف فريج :"الموضوع المالي لا يشكل مشكلة أو عائق سنحاول تهيئة الأرضية قبل الموسم القادم، أنا تقريبا متأكد أن هذا سيكون من ورائنا، الصفقة تجري مع أصحاب هبوعيل، تم تحويل التقارير إلى الإماراتيين والأمور على ما يرام، أنا بالتعاون مع ياريف لافين، والذي هو مشجع لفريق هبوعيل تل أبيب، نحاول تسوية هذا الأمر". 

 

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