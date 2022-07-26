اللاعب العربي مؤنس دبور يعلن اعتزاله اللعب في منتخب إسرائيل لدوافع سياسية وقومية

اللاعب دبور من مواليد مدينة الناصرة (1992)، ويُعتبر أغلى لاعب يحمل الجنسية الإسرائيلية

أكد لاعب كرة القدم العربي مؤنس دبور، اليوم الثلاثاء، اعتزاله رسميًا اللعب في صفوف المنتخب الإسرائيلي، وذلك بعد أكثر من عام من إدانته من قبل زملائه والمشجعين لانتقاده "لإسرائيل فيما يتعلق بالقدس، والمسجد المسجد الأقصى".

وكتب اللاعب دبور على حسابه في انستغرام منشورًا بالعربية والعبرية والانجليزية، جاء فيه: "السلام عليكم ومرحبًا للجميع، أود أن أخبركم عن قراري بإنهاء مسيرتي المهنية في صفوف المنتخب الإسرائيلي. وبهذه الفرصة أشكر عائلتي وكل إنسان ساندني ودعمني في مشواري".

وكان قد كشف بعض المقربين من اللاعب العربي لمراسل i24news أدهم حبيب الله في وقت سابق، أن دبور قرر الإعتزال وبإنتظار اللحظة المناسبة للإعلان عن ذلك رسميا لدوافع سياسية وقومية.

https://twitter.com/i/web/status/1551913301524840448 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وبحسب هيئة البث الرسمية "كان" الإسرائيلية، فإن مؤنس دبور لاعب المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم قدّم استقالته من المنتخب على خلفية منشوراته على "فيسبوك"، وبسبب الهتافات العنصرية التي تهين العرب من جانب الجمهور الإسرائيلي.

واللاعب دبور من مواليد مدينة الناصرة (1992)، ويُعتبر أغلى لاعب يحمل الجنسية الإسرائيلية، والهداف الثالث في الدوري الأوروبي، ويلعب في الدوري الألماني، كما سبق له اللعب في الدوري الإسباني.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، تعرّض اللاعب لإساءات على خلفية مشاركته منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمّن صورة قبة الصخرة وعلق عليه بالآية القرآنية "ولا تحسبن الله غافلًا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار". وذلك تعقيبًا على مسيرة الأعلام الإسرائيلية واقتحامات الأقصى.