اللاعب العربي مؤنس دبور يعلن اعتزاله اللعب في منتخب إسرائيل لدوافع سياسية وقومية

أكد لاعب كرة القدم العربي مؤنس دبور، اليوم الثلاثاء، اعتزاله رسميًا اللعب في صفوف المنتخب الإسرائيلي، وذلك بعد أكثر من عام من إدانته من قبل زملائه والمشجعين لانتقاده "لإسرائيل فيما يتعلق بالقدس، والمسجد المسجد الأقصى".

وكتب اللاعب دبور على حسابه في انستغرام منشورًا بالعربية والعبرية والانجليزية، جاء فيه: "السلام عليكم ومرحبًا للجميع، أود أن أخبركم عن قراري بإنهاء مسيرتي المهنية في صفوف المنتخب الإسرائيلي. وبهذه الفرصة أشكر عائلتي وكل إنسان ساندني ودعمني في مشواري".

وكان قد كشف بعض المقربين من اللاعب العربي لمراسل i24news أدهم حبيب الله في وقت سابق، أن دبور قرر الإعتزال وبإنتظار اللحظة المناسبة للإعلان عن ذلك رسميا لدوافع سياسية وقومية.