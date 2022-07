بايرن ميونخ يتعاقد مع لاعب برشلونة المغربي آدم أنزو

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني في بيان، اليوم الخميس، تعاقده مع اللاعب المغربي آدم أزنو، ظهير أيسر برشلونة الإسباني، بعد أيام قليلة من ضم ماتيس تيل البالغ 17 عاما. وأوضح أنه ضم أزنو البالغ 16 عاما بعقد طويل الآمد، وفي المستقبل قد يتنافس مع ألفونسو ديفيز في مركز الظهير الأيسر بالنادي.

وكتب اللاعب في رسالة نشرها النادي الألماني "بايرن اهتم بضمي. أنا سعيد للغاية لهذا التغيير وللفرصة التي سنحت لي لمواصلة تطوري داخل هذا النادي الكبير".

وكان بايرن تعاقد أيضاً مع الفرنسي ماتيس تيل (17 عاماً) من رين ليواصل استراتيجيته في ضم المواهب الشابة.

وقال يوخين ساوير، مدير فريق الشباب في بايرن ميونخ: "آدم ظهير أيسر موهوب ولديه الكثير من النزعة الهجومية، إنه ذكي وماهر تقنيا وقوي، ويمرر كرات عرضية بشكل جيد".