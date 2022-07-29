رونالدو يخبر مانشستر يونايتد بتلقيه عرضًا من نادِ منافس وعن نيته بالرحيل

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية يوم الأربعاء أن رونالدو طلب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

أبلغ كريستيانو رونالدو نادي مانشستر يونايتد عن تلقيه عرضًا لمغادرة النادي الإنجليزي هذا الصيف. وزعمت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن النجم البرتغالي الذي يريد مغادرة أولد ترافورد، قد حث رؤساء مانشستر يونايتد على تحديد سعرهم له، حتى يتمكن من الابتعاد بنهاية فترة الانتقالات.

وبحسب موقع "بطولات" المختص يأتي ذلك على الرغم من إبتعاد عدد من الأندية الكبرى في أوروبا، بما في ذلك بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد، عن التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا وعدم تلقي مانشستر يونايتد أي استفسارات.

وقد أجرى رونالدو، إلى جانب وكيله خورخي مينديز، محادثات مباشرة مع إدارة مانشستر يونايتد هذا الأسبوع - بعد إخبار النادي بنيته الرحيل في وقت سابق من هذا الصيف.

ويُقال إن مينديز أبلغ النادي أن رونالدو لديه "عرض مباشر" من نادِ منافس وأنه يجب تحديد سعرهم للصفقة. لم يوضح التقرير النادي المهمتم بالتعاقد مع رونالدو، بالإضافة إلى بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد، تم ربط أمثال تشيلسي ونابولي برونالدو هذا الصيف.