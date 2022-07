توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة الملكية المغربية والاتحاد الإسرائيلي لكرة الطائرة

وقعت الجامعة الملكية المغربية والاتحاد الإسرائيلي لكرة الطائرة، اتفاقية إطار للتعاون تهدف تعزيز التعاون الرياضي عبر تبادل الخبرات في مجال التدريب والتكوين وتنظيم الدوريات واللقاءات الودية بين فرق من البلدين (محترفين وهواة) من جميع المستويات والفئات العمرية.

وتنص الاتفاقية على تنظيم لقاء سنوي بين منتخبي كرة الطائرة، ذكورا وإناثا، بالمغرب وإسرائيل، وتبادل البعثات الرياضية بين البلدين والمشاركة في التظاهرات الرياضية والمهرجانات التقليدية، وكذا تعزيز التكوين عبر إجراء دورات تدريبية لفائدة المدربين والخبراء لكلا البلدين.