توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة الملكية المغربية والاتحاد الإسرائيلي لكرة الطائرة

تهدف تبادل الخبرات في مجال التدريب والتكوين وتنظيم الدوريات واللقاءات الودية بين فرق من البلدين محترفين وهواة

وقعت الجامعة الملكية المغربية والاتحاد الإسرائيلي لكرة الطائرة، اتفاقية إطار للتعاون تهدف تعزيز التعاون الرياضي عبر تبادل الخبرات في مجال التدريب والتكوين وتنظيم الدوريات واللقاءات الودية بين فرق من البلدين (محترفين وهواة) من جميع المستويات والفئات العمرية.

وتنص الاتفاقية على تنظيم لقاء سنوي بين منتخبي كرة الطائرة، ذكورا وإناثا، بالمغرب وإسرائيل، وتبادل البعثات الرياضية بين البلدين والمشاركة في التظاهرات الرياضية والمهرجانات التقليدية، وكذا تعزيز التكوين عبر إجراء دورات تدريبية لفائدة المدربين والخبراء لكلا البلدين.

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وتشمل الاتفاقية "تنظيم تربصات تدريبية بالتناوب في المغرب واسرائيل، وزيارات متبادلة للأطفال والشباب، ذكورا وإناثا، وتنظيم لقاء سنوي بين الفريق الاسرائيلي لكرة الطائرة ونظيره المغربي تتخلله أنشطة تربوية واجتماعية وثقافية، إلى جانب عقد لقاء سنوي بين المشرفين على تفعيل الاتفاقية والمسيرين في البلدين.

كما تروم تعزيز التعاون وتبادل التجارب في المجال الرياضي والبنيات التحتية الرياضية، وكذا في مجال التحكيم الرياضي والتداريب الثنائية لفائدة المدربين والرياضيين من أجل تقوية الجانب التقني والبدني لديهم وللممارسيين.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعتها رئيسة الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة بشرى حجيج ورئيس الجمعية الاسرائيلية للعبة أشر كاسو بحضور رئيس الكونفدرالية الأوروبية للكرة الطائرة ألكسندر بوريتشيتش، إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.