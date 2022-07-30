ليونيل ميسي ونيمار يصلان إلى إسرائيل رفقة فريقهم لخوض السوبر الفرنسي

بحسب ما ورد سيكون هناك 30 ألف معجب سيحضرون المباراة، التي ستقام في ملعب بلومفيلد في تل أبيب

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، واللاعب نيمار نجوم فريق باريس سان جيرمان، وصلوا رفقة فريقهم إلى إسرائيل مساء أمس الجمعة، استعدادا لخوض السوبر الفرنسي ضد نانت على ملعب بلومفيلد.

وبحسب ما ورد سيكون هناك 30 ألف معجب سيحضرون المباراة، التي ستقام في ملعب بلومفيلد في تل أبيب، والتي ستنطلق مساء غدا الأحد، وكانت بطولة كأس السوبر الفرنسي قد أقيمت في نفس المكان العام الماضي، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

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وكان موقع موقع "سبورت واللا" الإسرائيلي، قد أفاد أن حالة من عدم اليقين تخيم على مشاركة كيليان مبابي في الرحلة بسبب الإيقاف الناجم عن تراكم البطاقات من الموسم الماضي، موضحا أن مبابي حصل على 3 بطاقات صفراء في مباريات، موناكو، مارسيليا إلى جانب مونبيليه، ليتم إيقافه ويغيب عن السوبر الفرنسي ضد نانت.

ويشارك فريق باريس سان جيرمان في المباراة بصفته حامل لقب الدوري الفرنسي، فيما يشارك نانت بصفته حامل لقب كأس فرنسا للموسم الماضي.

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وكانت آخر مرة جاء فيها ميسي إلى إسرائيل عندما مثل المنتخب الأرجنتيني في مباراة ودية ضد أوروجواي في عام 2019 ، والتي أقيمت أيضًا في ملعب بلومفيلد. كما زارها في أغسطس/اب 2013 مع فريقه السابق نادي برشلونة.