ليونيل ميسي ونيمار يصلان إلى إسرائيل رفقة فريقهم لخوض السوبر الفرنسي

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، واللاعب نيمار نجوم فريق باريس سان جيرمان، وصلوا رفقة فريقهم إلى إسرائيل مساء أمس الجمعة، استعدادا لخوض السوبر الفرنسي ضد نانت على ملعب بلومفيلد.

وبحسب ما ورد سيكون هناك 30 ألف معجب سيحضرون المباراة، التي ستقام في ملعب بلومفيلد في تل أبيب، والتي ستنطلق مساء غدا الأحد، وكانت بطولة كأس السوبر الفرنسي قد أقيمت في نفس المكان العام الماضي، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.