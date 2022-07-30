ليفربول يفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف ويتوج بلقب الدرع الخيرية للاتحاد الانجليزي

تجمع مباراة درع الاتحاد في بداية الموسم الجديد بين بطل الدوري والفائز بكأس الاتحاد.

للمرة 16 في تاريخه، توج ليفربول ببطولة "درع المجتمع الإنجليزي" بعد فوزه على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف. وأحرز النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول عبر ضربة جزاء.

كانت انطلاقة الشوط الاول متقاربة بين الفريقين، وفي الدقيقة 21 نجح الليفر في افتتاح التسجيل عن طريق ظهيره الكسندر ارنولد بعد اسيست رائع من محمد صلاح لتصبح النتيجة 1-0، ومن جانبه حاول مانشستر سيتي ادراك التعادل، حيث حصل على فرصة خطيرة من الوافد الجديد ايرلينغ هالاند الا ان الحارس ادريان تصدى لتسديدة النروجي، وحاول الجزائري رياض محرز مباغتة دفاع الريدز لكنه لم ينجح في استغلال الفرصة بالشكل الصحيح، لينتهي بعدها الشوط الاول بنتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 81 حصل ليفربول على ركلة جزاء بعد تمريرة صلاح لنونيز الذي سدد الكرة برأسه ليصدها دياز بيده، ليمنح حكم اللقاء ركلة جزاء للريدز سددها محمد صلاح بنجاح لتصبح النتيجة 2-1،

واستغل ليفربول التقدم الهجومي للسيتيزن ومن رأسية رائعة افتتح نونيز شريط اهدافه بتسجيل الهدف الثالث في مرمى ايدرسون في الدقيقة 94 لتصبح النتيجة 3-1.