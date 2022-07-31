English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • رياضة
  • باريس سان جرمان يحرز اللقب بكأس السوبر بفوزه على نانت 4-صفر

باريس سان جرمان يحرز اللقب بكأس السوبر بفوزه على نانت 4-صفر

AFP

دقيقة 1
احتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان بالهدف الأول للمباراة خلال المباراة النهائية لكأس أبطال فرنسا (كأس الأبطال) ، باريس سان جيرمان ضد إف سي نانت ، في ملعب بلومفيلد ، في تل أبيب في يوليو. 31 ، 2022.
JACK GUEZ / AFPاحتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان بالهدف الأول للمباراة خلال المباراة النهائية لكأس أبطال فرنسا (كأس الأبطال) ، باريس سان جيرمان ضد إف سي نانت ، في ملعب بلومفيلد ، في تل أبيب في يوليو. 31 ، 2022.

تُعدّ هذه المباراة مناسبة تقليدية لافتتاح الموسم، وتقام للمرة الثانية على ملعب بلومفيلد في تل أبيب

تُوج باريس سان جرمان بطل الدوري، بلقب كأس الابطال الفرنسية لكرة القدم، بفوزه على نانت بطل الكأس 4-صفر اليوم الاحد في تل أبيب.

Video poster

وسجّل اهداف فريق العاصمة كل من الارجنتيني ليونيل ميسي (22) والبرازيلي نيمار (45+5 و82 ركلة جزاء) والاسباني سيرخيو راموس (57).

وتُعدّ هذه المباراة مناسبة تقليدية لافتتاح الموسم، وتقام للمرة الثانية على ملعب بلومفيلد في تل أبيب، بعد الأخيرة التي أحرزها ليل على حساب سان جرمان بالذات 1-صفر.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق