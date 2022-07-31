تُعدّ هذه المباراة مناسبة تقليدية لافتتاح الموسم، وتقام للمرة الثانية على ملعب بلومفيلد في تل أبيب

تُوج باريس سان جرمان بطل الدوري، بلقب كأس الابطال الفرنسية لكرة القدم، بفوزه على نانت بطل الكأس 4-صفر اليوم الاحد في تل أبيب.

وسجّل اهداف فريق العاصمة كل من الارجنتيني ليونيل ميسي (22) والبرازيلي نيمار (45+5 و82 ركلة جزاء) والاسباني سيرخيو راموس (57).

وتُعدّ هذه المباراة مناسبة تقليدية لافتتاح الموسم، وتقام للمرة الثانية على ملعب بلومفيلد في تل أبيب، بعد الأخيرة التي أحرزها ليل على حساب سان جرمان بالذات 1-صفر.