كأس العالم 2026 لكرة القدم : رفع عدد مقاعد آسيا إلى 8.5 وافريقيا إلى 9.5

من المنتظر أن تحظى أوروبا بنصيب الأسد من المقاعد، بواقع 16 مقعدا بدلا من 13، ليصبح الإجمالي 48 منتخبا،

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان، زيادة عدد مقاعد القارة في كأس العالم 2026 إلى 8.5 في ما تم رفع مقاعد افريقا إلى 9.5 ،بعد إقرار زيادة عدد منتخبات البطولة بجانب فرصة للتنافس على مقعد إضافي في تصفيات عبر القارات.

وبجانب نسبة المقاعد الآسيوية فإنه من المنتظر أن تحظى قارة أفريقيا بـ9.5 مقعد بدلا من 5، والكونكاكاف بـ6 مقاعد بدلا من 3.5، وأمريكا الجنوبية بـ6 مقاعد بدلا من 4.5، وأوقيانوسيا بمقعد ونصف بدلا من نصف مقعد.

كما أنه من المنتظر أن تحظى أوروبا بنصيب الأسد من المقاعد، بواقع 16 مقعدا بدلا من 13، ليصبح الإجمالي 48 منتخبا، لم لم يتم الإعلان رسميا حتى الآن سوى عن عدد المقاعد الآسيوية.

وجاءت زيادة عدد المنتخبات الآسيوية المشاركة في كأس العالم 2026 إلى 8 مقاعد ونصف بعد قرار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بزيادة عدد منتخبات البطولة نفسها إلى 48 منتخبا.

وكان الفيفا أسند تنظيم كأس العالم 2026 إلى 3 دول دفعة واحدة، هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع إقرار مجلسه زيادة عدد منتخبات البطولة إلى 48 منتخبا.

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