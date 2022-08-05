الميدالية الذهبية للعداء الاسرائيلي بليسينغ أفريفة في بطولة العالم في ألعاب القوى

حصل أفريفة على أول ميدالية إسرائيلية شاملة في تاريخ المسابقات القصيرة في بطولة العالم تحت سن العشرين

فازت بليسينج أفريفة بميدالية ذهبية الليلة (الجمعة) في بطولة العالم لألعاب القوى تحت سن العشرين والتي تقام في كالي بكولومبيا.

وركض أفريفة، البالغ من العمر 18 عامًا، في سباق 200 متر بزمن قدره 19.96 ثانية وتغلب في النهاية بـ 6 أجزاء من الثانية على ليتيسيل تابوجو من بوتسوانا، الذي أنهى أيضًا السباق بزمن قدره 19.96 ثانية. وحصل أفريفة على أول ميدالية إسرائيلية شاملة في تاريخ المسابقات القصيرة في بطولة العالم تحت سن العشرين. وهذه أيضًا نتيجة العام في أوروبا، لجميع الأعمار.

وسيقام غدا حفل تسليم الميدالية والنشيد الوطني على المنصة. أفريفة، الذي ولد في إسرائيل لأبوين هاجرا من غانا وحصلوا على الجنسية الإسرائيلية، من المقرر أن يلتحق بالجيش الإسرائيلي قريبًا. ولن يعود إلى إسرائيل بعد بطولة العالم، لكنه سيستمر مباشرة إلى ألمانيا، حيث سيتنافس في بطولة أوروبا للكبار يوم 15 أغسطس.