بسبب التصعيد الأمني جنوب إسرائيل: إلغاء مباراة اتلتيكو مدريد ويوفنتوس المقر اقامتها غدا الأحد في تل أبيب

لاعبو فريق يوفنتوس قرروا عدم الصعود على الرحلة المتوجهة الى تل ابيب

اعلنت شركة "كومتيك" الاسرائيلية رسميا عن الغاء مباراة "اتلتيكو مدريد"الاسباني و"يوفنتوس"الايطالي والمقرر اقامتها في ملعب بلومفيلد بمدينة تل أبيب يوم الأحد، وذلك في اعقاب مشاورات قام بها فريق "يوفنتوس" والذي أعلن لاحقا أن اعضاء الفريق لم يستقلوا رحلتهم المتوجهة الى مطار بن غوريون والتي كان من المقرر أن تقلع الساعة الـ 13:00 من ظهر اليوم.

وذكرت تقارير إسبانية بأن يوفنتوس رفض الصعود الى الطائرة بسبب مخاوف على أمن اللاعبين والطاقم المرافق لهم، وبسبب التصعيد الأخير الذي وقع خلال الساعات الأخيرة في قطاع غزة، في حين أن الفريق المنافس "اتلتيكو مدريد" لم يرغب الصعود الى الرحلة بسبب عدم وجود تأكيد لانعقاد المباراة، واعلن رسميا أنه لم يصعد على الرحلة المتوجهة الى إسرائيل.

وفي وقت سابق أكدت اتلتيكو مدريد بأنها ستصل الى إسرائيل، وذلك بعد مكالمة بين ممثليها ورئيس شركة ’كومتيك’ التي نظمت المباراة في إسرائيل، لكن بعد رفض يوفنتوس المجئ، يبدو أنهم غيروا رأيهم حول المشاركة في المباراة أيضا.