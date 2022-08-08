كأس العرب للشباب 2022 : المنتخب السعودي يتوج بطلا للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي

فاز المنتخب السعودي على نظيره المصري، أمس الأحد، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية

توج المنتخب السعودي ببطولة كأس العرب للشباب 2022 للمرة الثالثة في تاريخه، والثانية على التوالي عقب الفوز على نظيره المصري في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

وواجه المنتخب السعودي نظيره المصري، الأحد، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في نهائي كأس العرب للشباب 2022.

ونجح "الأخضر" في خطف التقدم في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة قوية من قبل لاعبه عبدالعزيز العليوة، من داخل منطقة الجزاء.وبعد 4 دقائق فقط من انطلاق الشوط الثاني، نجح صلاح باشا في تسجيل هدف التعادل للمنتخب المصري، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، لينتقل المنتخبان إلى الوقت الإضافي الذي سيطر عليه التعادل بنفس النتيجة.

وانتقل المنتخبان إلى ركلات الترجيح لحسم بطل كأس العرب للشباب 2022، والتي فاز بها المنتخب السعودي بنتيجة 5-3.