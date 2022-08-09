لاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز تعلن عزمها عن اعتزال اللعبة

قالت سيرينا في حوار مع مجلة (فوغ) “لم أحب أبدا كلمة الاعتزال، لا تبدو أنها كلمة حديثة بالنسبة لي"

أعلنت لاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز، أنها “ستبتعد” عن التنس، وأشارت إلى اعتزال اللعبة التي سيطرت عليها لسنوات وحصدت فيها 23 لقبا في منافسات الفردي بالبطولات الأربع الكبرى.

وقالت سيرينا في حوار مع مجلة (فوغ) “لم أحب أبدا كلمة الاعتزال، لا تبدو أنها كلمة حديثة بالنسبة لي. كنت أفكر في ذلك بطريقة انتقالية لكني أردت أن أكون حساسة بخصوص استخدام الكلمة، وهي ما تعني شيئا استثنائيا ومهما لمجموعة من الناس”، مضيفة “ربما تكون أفضل كلمة لوصف ما أنا عليه هو الابتعاد، أنا هنا لأبلغكم أني سأبتعد عن التنس، والاقتراب من أشياء أخرى أهم بالنسبة لي”

وتابعت سيرينا ويليامز، “منذ سنوات قليلة أطلقت شركة الاستثمار سيرينا فينتشرز، وبعد ذلك بفترة قصيرة أسست أسرتي وأريد أن تكبر هذه العائلة”.

وكتبت سيرينا في وقت لاحق على إنستجرام أنه حان الوقت لكي تتحرك في “اتجاه مختلف”، مضيفة “يا إلهي فأنا أستمتع بالتنس لكن الآن فقد بدأ العد التنازلي. أحتاج إلى التركيز على كوني أما وعلى أهدافي النفسية وأن أكتشف أخيرا سيرينا المختلفة لكنها المتحمسة أيضا. سأستمتع بذلك في الأسابيع القليلة المقبلة”.

وخاضت أمس الاثنين، سيرينا مباراتها الثانية فقط في الفردي منذ بطولة ويمبلدون في يونيو/حزيران، وبعد غياب عام واحد عن المسابقات، وفازت على الإسبانية نوريا باريزاس دياز لتبلغ الدور الثاني في بطولة تورونتو المفتوحة.

وفازت اللاعبة البالغ عمرها 40 عاما بلقبها الأخير في البطولات الكبرى في 2017، وكانت تتطلع لحصد لقبها 24 لتعادل رقم الأسطورة مارغريت كورت صاحبة الرقم القياسي.