فيفا تتجاهل إسرائيل بالموقع المخصص لبيع رزمات الاستضافة لمونديال قطر 2022

كل من يدخل الموقع لشراء الرزمات يجب فقط خانة "الأراضي الفسطينية المحتلة"

اسم إسرائيل لا يتواجد في صفحة "موقع الفيفا" المخصصة لبيع رزمات الاستضافة الخاصة بألعاب كأس العالم التي ستنطلق في قطر خلال شهر تشرين ثاني/نوفمبر القادم، الخيار المتاح الوحيد في قائمة الصفحة هو "الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وذكر موقع "واينت" أن الحديث هنا عن صفحة خاصة في الموقع الرسمي للفيفا، اتحاد كرة القدم العالمي. لدى الدخول الى موقع اللجنة المنظمة، والذي على ما يبدو تم بناؤه من قبل القطريين، تستعرض الامكانية لشراء رزمات، امكانية تحديد موقع وكالة المبيعات الأقرب لموقع المشتري، والتي تحدد حسب الدولة. وعند الدخول الى آسيا والشرق الأوسط يتم استعراض كافة الدول، باستثناء إسرائيل، حيث يعثر كل من يبحث بين أسماء البلدان "الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ويدور الحديث هنا عن صاحب امتياز حصري للجنة المنظمة، في الموقع الذي يبيع رزمات الاستضافة كتب "فيفا عينتنا كمالكين للحقوق الحصرية لبرنامج الاستضافة الرسمي".

رجال أعمال إسرائيليون دخلوا الموقع وأعربوا عن استيائهم وقالوا لـ"واينت" إن :"هذا وصمة عار كبيرة، تم اختيار قطر لاستضافة الألعاب ويجب عليهم أن يتعاملوا بصورة متساوية مع دول العالم، إنه لمن غير الممكن في موقع ’فيفا’ أن يتم إخفاء اسم اسرائيل عن كل العالم".