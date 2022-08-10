الجامعة المغربية لكرة القدم تقيل الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، ووليد الركراكي الأقرب لخلافته

تلقى وحيد اتصال من طرف أمين مال الجامعة المغربية لكرة القدم يُخبره بحضوره اجتماعا لفسخ عقده

أبلغت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الناخب الوطني المغربي البوسني وحيد خاليلوزيتش، خبر إقالته اليوم الأربعاء من طرف أمين مال الجامعة في انتظار إكمال إجراءات الانفصال عنه بعد عودة رئيس الجامعة فوزي لقجع من تنزانيا في ما يبقى الإطار الوطني وليد الركراكي الأقرب لخلافته.

وذكرت “هسبورت” من مصادر مطلعة، أن المدرب البوسني تلقى اتصالا، اليوم الأربعاء، من طرف أمين مال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، يُخبره بحضوره اجتماعا لفسخ عقده، بعد أن حسم الجهاز الوصي على الكرة الوطنية في القرار، وكان رئيس الجامع فوزي لقجع ينتظر عودة خاليلوزيتش من فترة الإجازة لإتمام الإجراءات.

وحسب المصادر نفسها، فإن إجراءات الانفصال ستتم بعد عودة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، من تنزانيا، حيث يحضر اجتماع الكونفدرالية الإفريقية “كاف”، بصفته عضوا في المكتب التنفيذي ورئيس جامعة الكرة.

وكما أشارت “الجريدة” في مواد سابقة، فإن جامعة الكرة حسمت من قبل في قرار الانفصال عن المدرب البوسني،