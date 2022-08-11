المغرب: حكيم زياش "القشة" التي حطمت ظهر وحيد خليلوزيتش،"لن ألعب تحت قيادة مدرب كاذب" والركراكي ناخبا

رسميا، الانفصال بالتراضي مع الناخب الوطني، البوسني وحيد حاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني الأول.

ساهمت صدامات الناخب المغرب وحيد خليلوزيتش، مع لاعبيين أبرزهم حكيم زياش ونصير مزراوي، وأمين حارث ، في جر انتقادات لاذعة، حيث أقسم وحيد أن لا مكانة للمخالفين للنظام الداخلي بالمنتخب الذي سبق وأن دونه في كتابه “الأحمر” في ما اقسم زياش بأنه"لن ألعب تحت قيادة مدرب كاذب"

وكشف تقارير اعلامية، عن تعيين رسمي لمدرب الوداد الاسبق وليد الركراكي مدربا للمنتخب الوطني المغربي خلفا للبوسني وحيد خليلوزيتش الذي تم الانفصال عنه بالتراضي.وسيرتبط الركراكي أسود الأطلس بعقد يمتد لثلاث سنوات قابلة للتمديد وفق مجموعة من الشروط والأهداف.و سيرافق وليد في هذه المهمة كل من عادل رمزي كمساعد أول و رشيد بن محمود مساعد ثاني.

وأعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميا، الانفصال بالتراضي مع الناخب الوطني، البوسني وحيد حاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني الأول.وأفادت في بيان أنه "بالنظر للاختلافات وتباين الرؤى بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمدرب الوطني وحيد حاليلوزيتش على الطريقة المثلى لتهيئ المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم قطر 2022، قرر الطرفان الإنفصال بالتراضي".

وبهذذا يكون حكيم زياش قد ساهم في الاطاحة بوحيد من أعلى هرم المنتخب المغربي، حيث سبق وأعلن عن شرطه الوحيد للعودة عن اعتزاله الدولي هو مغادرة خليلوزيتش، وهو من قال في قوت سابق أنه "لن يلعب تحت قيادة مدرب كاذب"

واتسعت هوة الخلاف بين خليلوزيتش وزياش، الذي جرّ معه تعاطف أغلب الجماهير المغربية التي هتفت ليلة التأهل إلى كأس العالم في وجه رئييس الجامعة فوزي لقجع والمدرب خليلوزيتش، بإسم “زياش زياش..”

وجد فوزي لقجع نفسه أمام ضغط جماهيري كبير، وتشاؤم من الإعلام من مردود المنتخب في كأس العالم، وذلك ما أبنت عليه المباريات الأخيرة، حيث خرج في خضمها عميد أسود الأطلس غانم سايس ينتقد بقوة خليلوزيتش ويقول إن اللعب بهذا الأسلوب أمام بلجيكا وكرواتيا يعني تلقي شباك المنتخب أهدافا بالجملة.