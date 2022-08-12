الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن تقديم موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2022 بيوم واحد

كأس العالم 2022: تقديم موعد انطلاق المونديال بمباراة افتتاحية تجمع قطر والإكوادور

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس تقديم موعد انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022 بيوم واحد. وبذلك ستقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور في الـ20 من نوفمبر 2022 على الساعة 19:00 بتوقيت الدوحة بملعب البيت. بحسب موقع قناة "بي ان سبورت" الرياضي المختص.

وأصدر فيفا بيانا جاء فيه "ستلعب قطر الدولة المضيفة ضد الإكوادور في 20 تشرين الثاني/نوفمبر". وأضاف "تم تقديم المباراة الافتتاحية وحفل نهائيات كأس العالم على ملعب البيت، يومًا واحدًا بعد قرار بالاجماع اتخذه مجلس فيفا".

وكان يفترض أن تقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، لكنها لم تكن أولى مباريات ذلك اليوم.

وجاء قرار تقديم موعد مباراة الافتتاح في إطار سعي الفيفا للحفاظ على استمرارية التقليد المتبع بمشاركة منتخب البلد المضيف أو حامل اللقب في أولى مباريات البطولة والتي يسبقها حفل افتتاح المونديال.

كما تمّ تعديل توقيت مباراة السنغال وهولندا لتصبح انطلاقتها على الساعة 19:00 بتوقيت الدوحة بدلاً من الساعة 13:00 يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر. وتضمّ المجموعة الأولى قطر المضيفة والإكوادور والسنغال وهولندا.