الكرة الذهبية لعام 2022: المغربي ياسين بونو يتصدر المرشحين لجائزة أفضل حارس

من المقرر أن يحصل الفائز بجائزة أفضل حارس على جائزته في حفل يقام بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 17 أكتوبر/

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عن أسماء المرشحين لجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى، ضمن جوائز الكرة الذهبية 2022. وجاء المغربي ياسين بونو، حارس إشبيلية الإسباني، في مقدمتهم.

وضمت قائمة المرشحين كل من تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، وأليسون بيكر (ليفربول)، ومانويل نوير (بايرن ميونخ)، وإيديرسون مورايش (مانشستر سيتي). وتضم القائمة كذلك كل من يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)، وإدوارد ميندي (تشيلسي)، وكيفن تراب (آينتراخت فرانكفورت)، وهوجو لوريس (توتنهام)، ومايك ماينيان (ميلان).

ومن المقرر أن يحصل الفائز بجائزة أفضل حارس على جائزته في حفل يقام بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

مايك ماينيان (ميلان)