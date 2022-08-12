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  • الكرة الذهبية لعام 2022: المغربي ياسين بونو يتصدر المرشحين لجائزة أفضل حارس

الكرة الذهبية لعام 2022: المغربي ياسين بونو يتصدر المرشحين لجائزة أفضل حارس

i24NEWS

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حارس مرمى إشبيلية المغربي ياسين بونو "بونو" (وسط) يثقب الكرة بشكل واضح خلال مباراة الإياب من دور الـ16 بين وست هام يونايتد وإشبيلية على ملعب لندن بشرق لندن في 17 مارس 2022.
Glyn KIRK / AFPحارس مرمى إشبيلية المغربي ياسين بونو "بونو" (وسط) يثقب الكرة بشكل واضح خلال مباراة الإياب من دور الـ16 بين وست هام يونايتد وإشبيلية على ملعب لندن بشرق لندن في 17 مارس 2022.

من المقرر أن يحصل الفائز بجائزة أفضل حارس على جائزته في حفل يقام بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 17 أكتوبر/

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عن أسماء المرشحين لجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى، ضمن جوائز الكرة الذهبية 2022. وجاء المغربي ياسين بونو، حارس إشبيلية الإسباني، في مقدمتهم. 

وضمت قائمة المرشحين كل من تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، وأليسون بيكر (ليفربول)، ومانويل نوير (بايرن ميونخ)، وإيديرسون مورايش (مانشستر سيتي). وتضم القائمة كذلك كل من يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)، وإدوارد ميندي (تشيلسي)، وكيفن تراب (آينتراخت فرانكفورت)، وهوجو لوريس (توتنهام)، ومايك ماينيان (ميلان). 

ومن المقرر أن يحصل الفائز بجائزة أفضل حارس على جائزته في حفل يقام بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. 

مايك ماينيان (ميلان) 

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