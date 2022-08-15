المنتخب الإسرائيلي يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة أوروبا لألعاب القوى في ميونيخ

فاز فريق الرجال الإسرائيلي بالذهبية في منافسة الفرق في الماراثون في بطولة أوروبا بعد 50 عاما من مذبحة ميونيخ

في فوز ذي دلالة تاريخية فوق أرض ألمانيا وفي أولمبياد ميونيخ تحديداً: فاز فريق الرجال الإسرائيلي بالميدالية الذهبية في منافسة الفرق في الماراثون في بطولة أوروبا، التي أقيمت بعد 50 عامًا من المذبحة التي راح ضحيتها 11 رياضيًا في أولمبياد ميونيخ عام 1972.

العداء مارو تيفري أنهى السباق في المركز الثاني وفاز بالميدالية الفضية، وأنهى غاشو أيالا في المركز الثالث وحصل على البرونزية، وفق النشر في واينت.

يذكر أن السلطات الألمانية، قالت الخميس الماضي "إن أهالي ضحايا تفجير أولمبياد ميونيخ سيقاطعون إحياء الذكرى الخمسين للمأساة في ألمانيا، معتبرين أن عرض التعويض المقدم من السلطات الألمانية غير كاف، فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الرئيس الإسرائيلي يستحاك هرتسوغ لن يشارك في إحياء الذكرى".