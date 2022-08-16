السباحة الاسرائيلية أناستاسيا غوربينكو تحصد ميدالية ذهبية في بطولة اوروبا بالسباحة

هذه هي الميدالية الذهبية الثانية للبطلة الاسرائيلية حيث فازت العام الماضي بنفس الميدالية

فازت السباحة الاسرائيلية أناستاسيا غوربينكو مساء اليوم بميدالية ذهبية في سباق 200 متر فردي متنوع في بطولة اوروبا بالسباحة المقامة في العاصمة الايطالية روما. حيث أنهت المباراة النهائية في فترة زمنية بلغت 2:10:92 دقيقة ، واحتفظت بلقبهامن العام الماضي.

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وقالت السباحة البالغة من العمر 19 عاما "أنا سعيدة لأنني سأختتم هذا الموسم الطويل للغاية بنتيجة مثل هذه".

وعقب وزير الثقافة والرياضة الاسرائيلي حيل تروفر على الانجاز وقال "للسنة الثانية على التوالي أناستاسيا غوربينكو تقوم بهذا الإنجاز بقوة وتفوز بميدالية ذهبية في بطولة اوروبا! انستازيا بالتأكيد النموذج على الاصرار والانجازات الممتازة وفخر كبير لنا".

وفازت اللاعبة الإسرائيلية باللقب للعام الثاني على التوالي مكررة فوزها العام الماضي في هنغاريا. وتغلبت على الهولندية ماريت ستينبيرجين والإيطالية سارة فرانشيسكي بعد أن تصدرت من أول 50 مترًا.