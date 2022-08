السباحة الاسرائيلية أناستاسيا غوربينكو تحصد ميدالية ذهبية في بطولة اوروبا بالسباحة

فازت السباحة الاسرائيلية أناستاسيا غوربينكو مساء اليوم بميدالية ذهبية في سباق 200 متر فردي متنوع في بطولة اوروبا بالسباحة المقامة في العاصمة الايطالية روما. حيث أنهت المباراة النهائية في فترة زمنية بلغت 2:10:92 دقيقة ، واحتفظت بلقبهامن العام الماضي.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .