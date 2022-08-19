يذكر أن عدد التذاكر المتوافرة للبطولة تبلع 3 ملايين تذكرة وينطلق كأس العالم 2022 في قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيع 2.45 مليون تذكرة لحضور مبارايات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر. وقال "فيفا" في بيان على موقعه الرسمي، إنه "مع بقاء أقل من 100 يوم على بداية أكبر حدث رياضي على وجه الأرض، تم بيع 2.45 مليون تذكرة في أول بطولة كأس عالم لكرة القدم في الشرق الأوسط والعالم العربي".

وأضاف البيان أنه خلال مرحلة البيع الأخيرة التي استمرت من 5 يوليو/ تموز وحتى 16 أغسطس/آب وفق نظام أسبقية الشراء، تم بيع 520 ألف و532 تذكرة.

وأشار إلى الإقبال الكبير على شراء التذاكر من دول قطر، أمريكا، إنجلترا، السعودية، المكسيك، الإمارات، فرنسا، الأرجنتين، البرازيل وألمانيا.

يذكر أن عدد التذاكر المتوافرة للبطولة تبلع 3 ملايين تذكرة وينطلق كأس العالم 2022 في قطر يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وحتى 18 من شهر ديسمبر/كانون الثاني.