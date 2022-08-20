توتنهام يتخطى وولفرهامبتون بهدف تاريخي لهاري كاين

هذا هو الهدف رقم 1000 لتوتنهام على أرضه في الدوري المحلي

تصدّر توتنهام مؤقتاً الدوري الإنكليزي في كرة القدم، بفوزه غير المقنع السبت على ضيفه ولفرهامبتون 1-0 ضمن المرحلة الثالثة، بهدف تاريخي لمهاجمه الدولي هاري كاين. ورفع توتنهام رصيده إلى 7 نقاط من 3 مباريات، فيما تجمد رصيد الذئاب عند نقطة يتيمة. بحسب موقع بي ان سبورت الرياضي.

وحقق كاين رقماً قياسياً في البريميرليغ (انطلق النظام الجديد في 1993)، عندما أصبح الاكثر تسجيلاً مع فريق واحد رافعاً رصيده إلى 185 هدفاً، متخطياً مهاجم مانشستر سيتي السابق الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (184).

وكان أيضاً الهدف الـ250 لكاين مع توتنهام في مختلف المسابقات، ليقف على بعد 16 هدفاً وراء الراحل جيمي غريفز أفضل مسجل في تاريخ فريق شمال لندن.

وهذا هو الهدف رقم 1000 لتوتنهام على أرضه في الدوري المحلي. ونجح ابن التاسعة والعشرين بتسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64، من كرة رأسية قريبة اثر ضربة ركنية للكرواتي إيفان بيريشيتش.