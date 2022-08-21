اللاعب الإسرائيلي أرتيم دولجوبيات يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة الجمباز الأوروبية

حصل دولجوبيات الذي يبلغ من العمر 25 عاما، على 14.966 نقطة متفوقا على المجري كريستوفر ماساروخ

فاز اللاعب الإسرائيلي أرتيم دولجوبيات، اليوم الأحد، بالميدالية الذهبية في بطولة الجمباز الفني الأوروبية في ميونيخ، بألمانيا.

وحصل دولجوبيات الذي يبلغ من العمر 25 عاما، على 14.966 نقطة متفوقا على المجري كريستوفر ماساروخ محققًا بذلك فوزه الثاني في بطولة أوروبا، رغم إصابته في قدمه، والتي لاحظها بعد فوزه

وقال دولجوبيات بعد المنافسة: "أنا متعب جدا الآن، لكنني سعيد للغاية"مردفا "أعاني من مشكلة في ساقي، لكنني فعلت ما بوسعي. شكرًا لكم جميعًا."

وفي نفس السياق، هنأ سياسيون إسرائيليون دولجوبيات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو على فيسبوك أنه "جلب شرفًا كبيرًا لنا جميعًا".

AP Photo/Natacha Pisarenko أرتيم دولجوبات من إسرائيل ، يحتفل بعد فوزه بالميدالية الذهبية في تمرين الأرض خلال نهائي جهاز الجمباز الفني للرجال في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 ، 1 أغسطس ، 2021 ، في طوكيو.

ومن جانبه، تحدى وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، نتنياهو على موقفه فيما يتعلق بالزواج المدني، قائلا: "بعد تهنئة دولجوبيات، أنا متأكد من أنك ستروج لقانون زواج مدني مع الكنيست المقبل حتى يتمكن من الزواج في إسرائيل".

والدة دولجوبيات ليست يهودية، مما يعني أن القانون الأرثوذكسي لا يعتبره يهوديًا ولا يمكنه الزواج بشكل قانوني في إسرائيل.

وكانت والدة دولجوبيات، أنجيلا بيلان قد صرحت بعد فوزه بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب طوكيو الأولمبية العام الماضي: في مقابلة مع راديو 103ف م الإسرائيلي، "الدولة لا تسمح له بالزواج. لديه صديقة وعاشوا معًا لمدة ثلاث سنوات، لكنه لا يستطيع الزواج بها ".

ولكي يتزوج الناس، يجب عليهم السفر خارج البلاد والزواج هناك، وستعترف الدولة بذلك. ومع ذلك، أشارت بيلان إلى أنه "بسبب جدول دولجوبيات الرياضي ، سيكون ذلك أكثر صعوبة بالنسبة له.".