تقرير: قطر تعتقل وترحل 60 عاملا أجنبيا قبل 3 أشهر من انطلاق كأس العالم 2022

اعتقلت السلطات في قطر، ورحلت ما لا يقل عن 60 عاملا أجنبيا احتجوا على عدم تلقيهم أجورهم لأشهر

اعتقلت السلطات القطرية، ورحلت ما لا يقل عن 60 عاملا أجنبيا احتجوا على عدم تلقيهم أجورهم لأشهر، حسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس"، يأتي هذا فيما تواجه قطر تدقيقا دوليا مكثفا بشأن ممارساتها تجاه العمال قبل انطلاق البطولة العالمية.

وقال بيان لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أمس الأحد، إن "الحكومة القطرية أقرت باعتقال عدد من المتظاهرين لخرقهم قوانين السلامة العامة". غير أن الحكومة القطرية رفضت تقديم أي معلومات عن الاعتقالات أو أي عمليات ترحيل.

وقبل ثلاثة أشهر فقط من استضافة الدوحة لكأس العالم لكرة القدم في نوفمبر/ تشرين الثاني، 2022، صدعت صرخة من الدوحة عن معاملة غير لائقة للعمال الأجانب.

وقد يعزز احتجاج العمال ورد فعل الدوحة والذي جرى كله قبل نحو أسبوع – من القلق الدولى في هذا الشأن.