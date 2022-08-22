إسرائيل تحصد خمس ميداليات في بطولة أوروبا لألعاب القوى في ميونيخ

تابع رينو لونجيفر: "لقد قمنا بتعيين طبيب نفساني رياضي، ونحاول إضفاء الطابع الاحترافي على إعداد الرياضيين"

حصد المنتخب الإسرائيلي خمس ميداليات منها ميدالية ذهبية في بطولة أوروبا لألعاب القوى في ميونيخ التي انتهت أمس الأحد، "وكان إنجازا مدويا لإسرائيل التي كانت قد عرفت مقتل 11 رياضيا إسرائيليا في نفس المكان قبل 50 سنة، على يد الجندي الفلسطيني المتطرف"

وحازت كنيازيفا مينينكو، (الميدالية البرونزية في القفز الثلاثي)، و حصدت لونا شيمتاي سالبيتر على (برونزية في مسافة 10000 متر)، بالنسبة إلى مارهو تيفيري وجاشاو أيالي (على التوالي فضية وبرونزية في ال ماراثون)، وأعوانهم عمر رامون وييمر جيتاهون وجيرماو أماري (الحاصل على الميدالية الذهبية في ماراثون الفريق)

وقال رينو لونجيفر، الذي تم تعيينه مديرًا للمنتخب الإسرائيلي، "لقد وضعنا خطة تطوير تستند إلى نقاط قوتنا مع جميع عدائي الماراثون، وقد أثمرت بالفعل هذه الخطة"

وتابع رينو لونجيفر: "لقد قمنا بتعيين طبيب نفساني رياضي، ونحاول إضفاء الطابع الاحترافي على إعداد الرياضيين في جميع المجالات على أفضل وجه ممكن".

وأكد رينو لونجيفر، أنه "اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، جعلنا أولوياتنا في الحصول على ميدالية في ميونيخ، كان علينا أن ننجح بسبب الهجمات التي وقعت قبل 50 سنة، وأن نظهر للعالم أن الإرهاب لن يسقط إسرائيل"، مردفا أن "الأشخاص الذين نفذوا هذا الهجوم كان لديهم الطموح لإضعاف دولة إسرائيل. ولكن بعد هذه السنوات عاد الرياضيون إلى هنا، ورؤوسهم مرفوعة"

ومع المواهب الناشئة مثل يوناتان كبيتولنيك في القفز العالي، ديانا فيسمان في العدو أو الشاب نعمة عفريفة، الذي أصبحت بطل العالم للناشئين في 200 متر في بداية الشهر الماضي، يمكن لإسرائيل أن ترى مستقبلًا مليئًا بالنجاحات والأمل في الحصول على ميدالية واحدة على الأقل في باريس.