فريق "مكابي حيفا" الإسرائيلي لكرة القدم يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا

بهذا الفوز سينضم "مكابي حيفا" إلى 31 فريقًا آخر في أكبر مسابقة كرة قدم أوروبية

تأهل فريق "مكابي حيفا" الإسرائيلي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، بفوزه على الصربي ريد ستار بلغراد 5-4 في مجموع المباراتين في الدولة البلقانية.

بعد فوز مثير بنتيجة 3-2 على ملعب سامي عوفر في مدينة حيفا شمال إسرائيل الأسبوع الماضي، جاء فوز مكابي بأسلوب دراماتيكي في الدقيقة90 بهدف في مرماه من الجانب الصربي، ليحسم المباراة 2-2.

وبهذا الفوز سينضم "مكابي حيفا" إلى 31 فريقًا آخر في أكبر مسابقة كرة قدم أوروبية، حيث سيتنافس ضد أفضل الفرق في بطولة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وسيكون هذا الظهور الثالث لمكابي حيفا في دور المجموعات، والأول لفريق إسرائيلي منذ 2015.

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ووجد فريق "مكابي حيفا" نفسه في إشكالية مبكرة بعد تسجيل هدف عليه في الدقيقة 27 وآخر بعد 15 دقيقة، حيث أصبحت النتيجة 2-0.

لكن بعد ثوانٍ من صد ركلة جزاء إسرائيلية، أرسل مدافع مكابي دانييل سوندجرين، تسديدة من مسافة 100 قدم تقريبًا ليجعل النتيجة 2-1 قبل نهاية الشوط الأول.

ومع اقتراب الشوط الثاني الخالي من الأهداف من نهايته، تم تسديد ركلة ركنية من قبل ماكابي عمر أتزيلي، ليمنح بها إسرائيل الصدارة والفوز.

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وفي رسالة تهنئة للفريق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد: "لقد جلبتم فخرًا عظيمًا لكل الإسرائيليين"، مضيفا "سنحطم أصابعنا من أجلكم في دوري الأبطال."