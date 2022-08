فريق "مكابي حيفا" الإسرائيلي لكرة القدم يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق "مكابي حيفا" الإسرائيلي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، بفوزه على الصربي ريد ستار بلغراد 5-4 في مجموع المباراتين في الدولة البلقانية.

بعد فوز مثير بنتيجة 3-2 على ملعب سامي عوفر في مدينة حيفا شمال إسرائيل الأسبوع الماضي، جاء فوز مكابي بأسلوب دراماتيكي في الدقيقة90 بهدف في مرماه من الجانب الصربي، ليحسم المباراة 2-2.

وبهذا الفوز سينضم "مكابي حيفا" إلى 31 فريقًا آخر في أكبر مسابقة كرة قدم أوروبية، حيث سيتنافس ضد أفضل الفرق في بطولة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وسيكون هذا الظهور الثالث لمكابي حيفا في دور المجموعات، والأول لفريق إسرائيلي منذ 2015.