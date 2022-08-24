تمهيدا للبطولة الدولية"صارع من أجل السلام":إسرائيل والمغرب يوقعان اتفاقية شراكة في رياضة المصارعة في تل أبيب

تحضيرا للمشاركة في البطولة الدولية لمدينة بئر السبع، يومي 25 و26 من أغسطس الجاري، "صارع من أجل السلام"

وقع الاتحاد الإسرائيلي للعبة المصارعة والجامعة الملكية المغربية لرياضة المصارعة اتفاق تعاون تحضيرا للمشاركة في البطولة الدولية لمدينة بئر السبع، يومي 25 و26 من أغسطس/آب الجاري، والتي تحمل شعار "صارع من أجل السلام"، تخليدا للذكرى الخمسين لمذبحة 12 رياضي إسرائيلي خلال دورة الألعاب الأولمبية "ميونيخ 1972

وتم توقيع الاتفاقية في مقر اللجنة الأولمبية الإسرائيلية في تل أبيب وبموجب هذا الاتفاق، ستنظم مباريات ودية بين العناصر المغربية ونظرائهم الإسرائيلين، امتداد لسلسلة الشراكات التي همت رياضات أخرى

هذا وحضر الحفل من الجانب المغربي، رئيس مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل عبد الرحيم بيوض، إلى جانب رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضة المصارعة فؤاد مسكوت، ورئيسة اللجنة الأولمبية الإسرائيلية يائيل عراد، ورئيس الاتحاد الإسرائيلي للمصارعة ليونيد شولمان.

وكان المغرب وإسرائيل قد أبرما اتفاقيات مماثلة في رياضات أخرى، على غرار كرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد، في انتظار توسيع قاعدة الشراكات لتشمل أصناف رياضية أخرى.