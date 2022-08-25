دوري أبطال أوروبا: مكابي حيفا الإسرائيلي يواجه باريس سان جيرمان ويوفنتوس

تضم المجموعة الثالثة بايرن ميونخ الألماني، برشلونة الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي و فيكتوريا بلزن التشيكي.

اسفرت قرعة مجموعات دورى أبطال أوروبا 2022 - 2023، التى أجريت فى مدينة إسطنبول التركية مساء اليوم الخميس، عن مجموعات قوية، أبرزها المجموعة الثالثة التى تضم بايرن ميونخ الألماني، برشلونة الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي و فيكتوريا بلزن التشيكي.

ورتبت قرعة دوري الأبطال زيارة لبطل فرنسا باريس سان جيرمان بقيادة ميسي ونيمار وامبابي إلى اسرائيل، ليلاقي فريق مكابي حيفا الاسرائيلي المتأهل للمرة الثالثة في تاريخه والذي وقع في نفس المجموعة (الثامنة) مع يوفنتوس الايطالي وينفيكا لشبونة.

أما بالنسبة لريال مدريد الإسباني المتوج الموسم الماضي بلقبه الرابع عشر في المسابقة على حساب ليفربول الإنكليزي، فيبدو على الورق أمام مهمة سهلة بعدما جاء في المجموعة السادسة بجانب لايبزيغ الألماني وشاختار دانييتسك الأوكراني وسلتيك الاسكتلندي.

وجاءت نتائج قرعة مجموعات دورى أبطال أوروبا على النحو التالي:

المجموعة الأولى: أياكس الهولندي، ليفربول الإنجليزي، نابولى الإيطالي، رينجرز الاسكتلندي.

المجموعة الثانية: بورتو البرتغالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، باير ليفركوزن الألماني، كلوب بروج البلجيكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، برشلونة الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي، فيكتوريا بلزن التشيكي.

المجموعة الرابعة: إينتراخت فرانكفورت الألماني، توتنهام الإنجليزي، سبورتنج لشبونة البرتغالي، مارسيليا الفرنسي.

المجموعة الخامسة: ميلان الإيطالي، تشيلسي الإنجليزي، ريد بول سالزبورج النمساوي، دينامو زغرب الكرواتي.

المجموعة السادسة: ريال مدريد الإسباني، لايبزيج الألماني، شاختار الأوكراني، سيلتك الاسكتلندي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، إشبيلية الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، كوبنهاجن الدنماركي.

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان الفرنسي، يوفنتوس الإيطالي، بنفيكا البرتغالي، مكابي حيفا الإسرائيلي.