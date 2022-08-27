ليفربول يسجل أرقاما قياسية بعد فوز تاريخي على بورنموث بنتيجة 9-0

ليفربول يحقق فوزا ساحقا على بورنموث

سجل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، العديد من الأرقام القياسية بعدما تخطى ضيفه بورنموث بتسعة أهداف دون مقابل، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق نادي ليفربول الانتصار الأول فى بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، بعدما سقط فى الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد وتعادل في أول جولتين.

ويعد هذا الفوز هو الأكبر في تاريخ الريدز بمسابقة الدوري الإنجليزي، كما أنه يعد الأكبر في المسيرة التدريبية للألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول.

كما أصبح ليفربول رابع نادي في الدوري الإنجليزي يسجل 9 أهداف دون رد في مباراة واحدة، حيث سبقه كل من: مانشستر يونايتد 9-0 إبسويتش، ساوثهامبتون 0-9 ليستر سيتي، مانشستر يونايتد 9-0 ساوثهامبتون.