المغرب ينسحب من بطولتين لكرة اليد في تونس إثر استقبال الرئيس التونسي لرئيس البوليساريو

نددت الخارجية المغربية بما سمته “استمرار المواقف العدائية لتونس وتصرفاتها السلبية التي تضاعفت مؤخراً

قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد الانسحاب وعدم مشاركة الأندية الوطنية في الدورة 37 للبطولة العربية لكرة اليد للأندية البطلة من 17 إلى 27 سبتمبر/أيلول الوشيك والبطولة الأفريقية للأندية البطلة من 28 سبتمبر إلى 10 أكتوبر.

وجاء في بيان نشرته على موقعها الرسمي” قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد الانسحاب وعدم مشاركة الأندية الوطنية بتونس في الدورة الـ 37 للبطولة العربية لكرة اليد للأندية البطلة خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 27 سبتمبر/أيلول الوشيك 2022 والتي كان مقررا خلالها مشاركة نادي وداد السمارة لكرة اليد والبطولة الأفريقية للأندية البطلة والتي ستجرى أيضا بتونس من 28 سبتمبر/ايلول إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول والتي كان سيشارك فيها رجاء أكادير”.

وكان المغرب قرر، يوم الجمعة المنصرم، استدعاء سفيره في تونس للتشاور عقب استقبال الرئيس قيس سعيد، زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، على هامش قمة طوكيو لتنمية أفريقيا، إذ نددت الخارجية المغربية بما سمته “استمرار المواقف العدائية لتونس وتصرفاتها السلبية التي تضاعفت مؤخراً بشكل صارخ تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا”.

وقبل أيام، قال العاهل المغربي إن ملف الصحراء المغربية “هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”.