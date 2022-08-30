لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش سيشارك في بطولة إسرائيل بعد انسحابه من بطولة أمريكا المفتوحة

قال اللاعب نوفاك ديوكوفيتش، إنه "لن يتم تطعيمه ضد كوفيد 19، حتى لو تسبب لو ذلك في منعه من المشاركة"

أكد فريق أسطورة التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أنه سيشارك في بطولة ووترجين المفتوحة 2022 في إسرائيل، وذلك بعد أن أُجبر على الانسحاب من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الأسبوع الماضي لأنه لم يتم تطعيمه ضد فيروس كورونا.

وقال اللاعب نوفاك ديوكوفيتش، إنه "لن يتم تطعيمه ضد كوفيد 19، حتى لو تسبب ذلك في منعه من المشاركة في بعض البطولات"، مشيرا إلى أن "المواطنون الأجانب الذين لم يتم تطعيمهم ضد الفيروس لا يمكنهم حاليًا الدخول إلى الولايات المتحدة أو كندا".

ومن جهتها، أكدت الرابطة الأمريكية للتنس أنها "منذ البداية تتبع القواعد الحكومية المتعلقة بحالة التطعيم لبطولة هذا العام"، مشيرة إلى أنه "لا توجد متطلبات تطعيم للاعبين أو طاقم التدريب - مما يعني أنه سيسمح لغير المحصنينن باللعب في البطولة - ولن يُطلب من المتفرجين ارتداء الأقنعة".

وفي هذا السياق، قال مدير بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، ستايسي أليستر، إن " اللاعب نوفاك ديوكوفيتش، بطل عظيم ومن المؤسف للغاية أنه لا يستطيع المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2022 ، بسبب سياسة التطعيم التي تتبعها الحكومة للمواطنين غير الأمريكيين"، مردفا "نتطلع إلى الترحيب بعودة نوفاك إلى بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2023".

كما غابت نجمة التنس الصربية عن بطولة أستراليا المفتوحة في يناير/كانون الثاني، على الرغم من زعمها أنها حصلت على إعفاء حكومي من المشاركة في البطولة دون دليل على التطعيم.

وستقام بطولة إسرائيل في إكسبو تل أبيب في الفترة من 26 سبتمبر/أيلول إلى 2 أكتوب/تشرين الأولر.