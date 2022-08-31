المغرب: الجامعة الملكية للجيدو تقرر الانسحاب من تظاهرتين رياضيتين تحتضنهما تونس

عدم المشاركة في البطولة العربية للأندية البطلة، والبطولة العربية للناشئين والناشئات والأشبال والبراعم في تونس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية للجيدو وفنون الحرب المشابهة، اليوم الأربعاء، الانسحاب وعدم المشاركة في تظاهرتين رياضيتين ستحتضنهما تونس خلال الفترة بين 6 إلأى 12 شتنبر /أيلوي الوشيك.

وحسب بيان الهيئة الرياضية فقد "قررت الجامعة الملكية المغربية للجيدو وفنون الحرب المشابهة الانسحاب وعدم المشاركة في البطولة العربية للأندية البطلة، والبطولة العربية للناشئين والناشئات والأشبال والبراعم التي تستضيفهما الجامعة التونسية للجيدو خلال الفترة من 6 الى 12 شتنبر المقبل".

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، قد قررت أمس الثلاثاء، الانسحاب وعدم مشاركة الأندية الوطنية في الدورة 37 للبطولة العربية لكرة اليد للأندية البطلة من 17 إلى 27 سبتمبر/أيلول الوشيك والبطولة الأفريقية للأندية البطلة من 28 سبتمبر إلى 10 أكتوبر.

وجاء في بيان نشرته على موقعها الرسمي” قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد الانسحاب وعدم مشاركة الأندية الوطنية بتونس في الدورة الـ 37 للبطولة العربية لكرة اليد للأندية البطلة خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 27 سبتمبر/أيلول الوشيك 2022 والتي كان مقررا خلالها مشاركة نادي وداد السمارة لكرة اليد والبطولة الأفريقية للأندية البطلة والتي ستجرى أيضا بتونس من 28 سبتمبر/ايلول إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول والتي كان سيشارك فيها رجاء أكادير”.