المغرب: وليد الركراكي مدربا جديدا للمنتخب خلفا لوحيد خاليلوزيتش حتى عام 2026

وعد وليد الركراكي الجمهور المغربي "بأن نفعل كل شيء ونقاتل لنرفع راية المغرب في كأس العالم ونفرحكم".

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعد ظهر اليوم الأربعاء، تعيين وليد الركراكي مدربا جديدا لقيادة "أسود الأطلس" في مونديال قطر 2022 المرتقب نهاية العام الحالي، خلفا للبوسني الفرنسي وحيد خاليلوزيتش لعقد يمتد حتى 2026.

وقال رئيس الجامعة الملكية المغربية للعبة فوزي لقجع في مؤتمر صحافي في مدينة سلا (قرب العاصمة الرباط)، إن الجامعة "تعاقد مع وليد الركراكي لتدريب المنتخب المغربي حتى كأس العالم 2026".

من جهته شكر المدرب المغربي رئيس الجامعة على "الثقة" التي وضعت فيه، ووعد الجمهور المغربي "بأن نفعل كل شيء ونقاتل لنرفع راية المغرب في كأس العالم ونفرحكم".

يشار إلى أن الجامعة كانت قد فسخت عقدها مع البوسني وحيد خاليلوزيتش، قبل أسابيع، على الرغم من قيادته «الأسود» ، لنهائيات كأس العالم قطر 2022.