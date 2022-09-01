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تشيلسي يحسم تعاقده مع أوباميانج نجم برشلونة ليعود الى الدوري الإنجليزي الممتاز

i24news

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لاعبو برشلونة يحتفلون بعد تسجيل أوباميانج الهدف الافتتاحي لفريقه خلال مباراة بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، الأحد 20 مارس 2022.
AP Photo/Manu Fernandezلاعبو برشلونة يحتفلون بعد تسجيل أوباميانج الهدف الافتتاحي لفريقه خلال مباراة بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، الأحد 20 مارس 2022.

تقارير: أوباميانغ يعود للدوري الإنجليزي الممتاز

أكدت المفاوضات بين برشلونة وتشيلسي بشأن إتمام صفقة الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم البارسا، في الطريق الصحيح. وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أوباميانج مستعد للسفر إلى لندن، وفي انتظار إتمام صفقة انتقاله إلى البلوز بشكل رسمي قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية.

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وارتبط اسم بيير إيميريك أوباميانج ابن 32 عاماً بالرحيل عن برشلونة هذا الصيف لصعوبة مشاركته كأساسي في ظل وجود البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بالإضافة إلى رغبة النادي في تخفيض سقف رواتب اللاعبين.

وطلب الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي التعاقد بالاسم مع أوباميانج لتعويض رحيل الثنائي تيمو فيرنر وروميلو لوكاكو.

وأفادت الصحيفة، أن أوباميانج اتفق مع تشيلسي على توقيع عقد لمدة عامين مع وجود عام ثالث اختياري يعتمد على النسبة المئوية للمشاركة في عامه الثاني.

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