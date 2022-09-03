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اللاعبة سيرينا ويليامز تستعد لإعتزال التنس بعد الهزيمة في بطولة أميركا المفتوحة

i24NEWS

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تلوح سيرينا ويليامز للجمهور بعد خسارتها أمام أجلا تومليانوفيتش خلال الجولة الثالثة من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ، 2 سبتمبر 2022 ، في نيويورك.
AP Photo/John Minchilloتلوح سيرينا ويليامز للجمهور بعد خسارتها أمام أجلا تومليانوفيتش خلال الجولة الثالثة من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ، 2 سبتمبر 2022 ، في نيويورك.

قالت سيرينا باكية للمشجعين المتحمسين: "كانت رحلة لطيفة وأفضل وأجمل رحلة خضتها"

ودعت الأسطورة سيرينا وليامز، أمس الجمعة، بطولة أميركا المفتوحة للتنس من الدور الثالث بعد الخسارة أمام الأسترالية آيلا تومليانوفيتش في مباراة من المتوقع أن تكون الأخيرة للبطلة المخضرمة في الملاعب.

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ولم يكن من السهل أبدا على البطلة الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى تجرع الخسارة، وبكل تأكيد فإن الهزيمة 7-5 و6-7 و6-1 كانت صعبة على اللاعبة الأميركية أمام منافستها الأسترالية المصنفة 46، حسب موقع العين الإخبارية.

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وكانت المباريات الثلاث لسيرينا وليامز، ومنها الانتصار الرائع في الدور الثاني أمام أنيت كونتافيت المصنفة الثانية عالميا، بمثابة هدية لجماهيرها، حيث أظهرت اللاعبة التي سيطرت على اللعبة لأكثر من عقدين من الزمان قتالها حتى النقطة الأخيرة.

وقالت سيرينا باكية للمشجعين المتحمسين: "كانت رحلة لطيفة وأفضل وأجمل رحلة خضتها"، وأضافت ردا على سؤال عن إمكانية المشاركة في نسخة العام المقبل "لا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث".

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وكانت سيرينا قد أشارت الشهر الماضي في حوار مع مجلة (فوغ) إلى اعتزالها: "ستبتعد عن عالم التنس"، لكنها لم تؤكد أبدا أن "بطولة أمريكا المفتوحة ستكون الأخيرة في مشوارها".

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واشتهرت البطلة الأمريكية البالغ عمرها 40 عاما بالقتال دائما، واحتاجت تومليانوفيتش إلى 6 نقاط قبل الفوز بالمباراة بعد أكثر من 3 ساعات من اللعب وسط أجواء صاخبة وحماسية.

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